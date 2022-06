Traffico momentaneamente bloccato in entrambe le direzioni sulla strada statale 85 “Venafrana” per incidente al km 22,400 all’altezza di Venafro (Isernia). Nel sinistro, che ha coinvolto due autovetture, si registrano feriti. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

foto di repertorio