Incontro degli “schiavesi” a Roma, domani l’undicesima edizione con il vescovo Palumbo e il sindaco Piluso

Undicesima edizione dell’incontro, sempre molto partecipato, degli schiavesi a Roma. L’evento avrà luogo nella Capitale nella giornata di domani. Il programma prevede alle ore 11 la messa presso il santuario del Divino Amore celebrata dal vescovo della diocesi di Trivento, monsignor Claudio Palumbo, e dal parroco di Schiavi di Abruzzo, don Antonio Di Palma. Dopo la celebrazione eucaristica ci sarà il solito pranzo comunitario presso il ristorante “La Perla” a Castel Gandolfo. La giornata e il momento conviviale saranno allietati dall’organetto del maestro Daniele Lamano, originario di contrada Valloni. Oltre a diverse centinaia di schiavesi che abitano a Roma, partirà dal paese una folta delegazione, guidata ovviamente dal sindaco Luciano Piluso. Non solo una festa per rinsaldare i legami tra il paese d’origine e i suoi figli emigrati nella Capitale, ma anche solidarietà. Per l’occasione, infatti, la comunità schiavese donerà un defibrillatore al santuario della Madonna del Divino Amore.

