Incrocio pericoloso sull’Adriatica, aperta al traffico una nuova rotatoria

Nel pomeriggio di ieri è stata aperta al traffico una rotatoria lungo la strada statale 16 “Adriatica”, a Petacciato (CB), ubicata al km 531,900.

La realizzazione della rotatoria ha consentito di eliminare l’incrocio a raso presente sulla statale 16, innalzando ulteriormente i livelli di sicurezza e confort per l’utenza in transito.

L’intervento, che ha comportato un investimento pari a 1 milione e 700 mila euro, ha previsto anche l’installazione dell’impianto di illuminazione nonché la ripavimentazione dell’asse principale della statale dal km 524,600 al km 535,800.

A breve sarà anche installato un impianto di videosorveglianza.

