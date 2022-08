Sanità: Fioravante Di Giovanni nominato direttore del Presidio Territoriale di Casoli

E’ stata attribuita formalmente a Fioravante Di Giovanni la responsabilità del Presidio Territoriale di Casoli. La nomina è stata fatta con delibera della Direzione della Asl, che ha portato a compimento una procedura avviata in precedenza con un bando interno e l’acquisizione delle domande.

Di Giovanni è stato scelto in virtù del percorso formativo e dell’esperienza maturata sia a livello gestionale che di organizzazione nell’ambito delle attività territoriali, sia nel Distretto che nello stesso Pta. Gli è stata, inoltre, riconosciuta una elevata capacità di problem solving durante la pandemia, che gli ha permesso di raggiungere obiettivi vaccinali eccellenti, oltre all’attivazione e gestione di una struttura residenziale Covid. Intanto sono già diverse le domande pervenute alle Risorse Umane per l’attribuzione di analogo incarico per la direzione dei Pta di Atessa, Gissi e Guardiagrele, il cui termine di presentazione è il 12 agosto.