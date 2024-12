Infrastrutture, il Sottosegretario Ferrante (Mit): «Abruzzo pivot nello scacchiere dei collegamenti europei»

«L’Abruzzo è chiamato a svolgere il ruolo di pivot nello scacchiere dei collegamenti su cui si sviluppano il corridoio Scandinavo – Mediterraneo e quello Mar Baltico – Mar Adriatico, recentemente prolungato fino a Bari. Una cerniera strategica tra i due versanti della nostra Penisola, che contiamo di sostenere grazie ad un piano di investimenti che punta a potenziare la dorsale adriatica e ad ammodernare il collegamento trasversale Roma – Pescara, per portare l’Europa e le sue opportunità di crescita in Abruzzo, ma anche e soprattutto l’Abruzzo e le sue eccellenze nel cuore dell’Europa».

Lo ha dichiarato il deputato azzurro e Sottosegretario al Mit, Tullio Ferrante, intervenuto su invito della Presidente dalla Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia, Antonella Ballone, per le conclusioni del convegno “Le infrastrutture per il trasporto e la logistica a servizio dell’economia dell’Abruzzo” tenutosi oggi a Teramo.

Il Sottosegretario, nel tratteggiare un quadro a tutto tondo dell’impegno di Mit e Governo sulle infrastrutture e i trasporti abruzzesi, ha aggiunto: «Sosteniamo la crescita dell’Abruzzo perseguendo il potenziamento del suo tessuto industriale e della logistica, per rilanciare l’economia dei territori e attrarre nuovi investimenti. Anche nell’ottica di contrastare lo spopolamento delle zone interne della dorsale appenninica, vogliamo interconnettere le realtà industriali del centro Italia investendo sulla digitalizzazione della catena logistica e collegando le direttrici di traffico con i centri urbani. Sugli interventi relativi al traforo del Gran Sasso assicuro l’impegno mio e del Mit per la mitigazione dei disagi che necessariamente ne deriveranno, pronti ad intavolare con Anas e Commissario di Governo le interlocuzioni necessarie anche per ottimizzare le opere di manutenzione che – ha concluso il Sottosegretario – interessano le viabilità alternative a quel tratto autostradale».