Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, denunciati due clandestini

Prosegue l’attività dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Campobasso volta a verificare la regolare presenza di cittadini stranieri sul territorio nazionale.

Nella prima metà del corrente mese di giugno, oltre a curare la consueta attività di ricezione e attenta valutazione delle richieste di permesso di soggiorno, di protezione internazionale e di asilo politico, il personale dell’Ufficio Immigrazione ha effettuato numerosi controlli nei confronti della popolazione straniera presente in provincia e all’esito di tale attività è stata data esecuzione all’espulsione di tre cittadini stranieri, in due casi con trattenimento presso Centri di Permanenza per i Rimpatri. Sono stati deferiti, inoltre, all’Autorità Giudiziaria due soggetti per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, previsto dall’art. 10 bis D. Lgs. 286/98.

Sono stati implementati anche i controlli all’interno delle strutture di accoglienza per stranieri presenti in provincia. Nelle ultime settimane sono state ben quattro le strutture sottoposte a verifica da parte dei poliziotti dell’Ufficio Immigrazione, anche con l’ausilio del personale della DIGOS e tra queste anche una comunità che ospita minori non accompagnati.

In sintesi, si riportano i risultati operativi conseguiti dal 1° al 15 giugno.

Permessi di soggiorno rilasciati: 200

Rilascio di Permessi di soggiorno per asilo politico: 85

Pratiche di protezione internazionale istruite: 44

Nulla osta all’attività lavorativa: 10

Nulla osta per ricongiungimento familiare: 13

Espulsioni dal territorio nazionale eseguite: 3