“Insieme, sotto lo stesso cielo”, ai blocchi di partenza il programma estivo della Pro Loco Fraine

Dal 9 agosto la Pro Loco FRAINE tornerà ad animare questo splendido paese dell’Alto Vastese con un ricco programma di eventi di arte, cultura e momenti di svago.

“Per questa estate il direttivo della Pro Loco ha organizzato tutti eventi all’aperto – dichiara Giacomo Di Pasquale, Presidente della Pro Loco Fraine, – Il forte e immenso amore per il nostro paese di Fraine, che trasuda sempre in ogni nostra manifestazione, ha come obiettivo quello di trasformare il nostro borgo in una comunità viva, innovativa, che trova risorse dove in apparenza c’è solo abbandono e spopolamento. Dobbiamo essere capaci di indurre le nuove generazioni a rimanere o a ritornare per recuperare una forte dimensione locale”.

Ma vediamo nel merito questo programma così denso di eventi interessanti.

Sono stati inseriti momenti sia di svago che culturali. Il 9 agosto previsti intrattenimenti per i bambini con proiezione dei film della serie dei mitici Minions “Cattivissimo me” e il 14 agosto con uno spettacolo di magia e comicità.

Il 10 agosto, dopo il grande successo degli anni passati, si svolgerà il “3° Festival della Fisarmonica e de lu Du Botte” con esibizione di musicisti dai 5 anni agli over 80. Un festival che ogni anno si va sempre più ampliando di partecipanti e che solo lo scorso anno ha registrato l’esibizione di ben 42 solisti.

Il 12 agosto il borgo di Fraine sarà allietato dalle musiche e canzoni tradizionali abruzzesi del coro “San Salvo in…canto” diretto dalla maestra Loredana Miscia. Il 13 agosto è previsto l’annuale pranzo di tutti gli associati alla Pro Loco Fraine. Mentre il giorno 14 agosto sarà la volta di una giornata dedicata esclusivamente all’ambiente e all’ecologia, con un trekking tra sentieri, vallate e boschi del territorio.

Il 16 agosto appuntamento al Santuario della Mater Domini con intrattenimento musicale e cocomerata. Il 17 festa al rione Piano Della Torre con musica e cena.

Il 18 agosto in tabellone l’evento clou con il Premio arte e cultura “Ruggero da Fraine 2022”. Nel corso della serata ci sarà un reading letterario con la scrittrice e storica Elsa Flacco, con la presentazione del suo ultimo romanzo “Italico”, con riferimenti particolari alla storia dei popoli italici e dell’antica Roma. Sempre a Elsa Flacco verrà consegnato, per la sezione letteratura, il Premio “Ruggero da Fraine 2022”. A seguire, la presentazione del libro “Radici” del poeta frainese Duilio Martino, con letture di poesie e intermezzi musicali del Maestro Michele Stampone. Anche al poeta Duilio Martino, quale vincitore della sezione poesia, verrà consegnato il Premio “Ruggero da Fraine 2022”.

Con la serata del 21 agosto a Largo Santa Maria termineranno gli eventi della Pro Loco Fraine con un concerto di “The Voice” del famoso cantante Emilio Stampone, da poco rientrato dalla sua recente esibizione al festival della paesologia di Aliano organizzata dal celebre poeta e scrittore Franco Arminio, e un ricco buffet.

“Siamo certi che le iniziative organizzate anche per questa estate rappresentino un volano per la valorizzazione del nostro paese di Fraine, un territorio troppo spesso dimenticato dalla politica e dalle istituzioni – afferma il Presidente della Pro loco Fraine Giacomo Di Pasquale – Dopo due anni di pandemia, c’è una grande voglia di tornare nelle piazze, in totale sicurezza, condividendo serenità e spensieratezza. Un grazie immenso va agli splendidi volontari della Pro loco FRAINE che, gratuitamente, permettono la riuscita di tutte le manifestazioni, al Sindaco e alla giunta comunale di Fraine, al Parroco di Fraine, alla Polizia locale di Fraine” – conclude Di Pasquale – “Vi aspettiamo nelle piazze di Fraine e faremo del nostro meglio come Pro Loco per accogliervi e per allietarvi con cultura, musica e prodotti tipici questa estate 2022”.