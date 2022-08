La sagra della scapece non è una notizia

In questi giorni la nostra redazione, come probabilmente quelle di altre testate locali, viene inondata da email e messaggi contenenti locandine di eventi, spesso in formato fotografico.

Facciamo a capirci: la redazione di un giornale NON è composta da addetti stampa delle Pro Loco, dei Comuni e delle varie associazioni che organizzano minchiate estive. Quindi se mandate in redazione SOLO una locandina, sarà cestinata alla velocità della luce.

Se invece mandate anche un comunicato stampa, scritto in ITALIANO CORRENTE e CORRETTO, le probabilità che sia pubblicato aumentano esponenzialmente attestandosi intorno al 3 per cento… (sempre che si possa copincollare il testo, ndr).

#èlastampabellezza

P.S.: anche perché un giornale pubblica le NOTIZIE e la sagra della scapece, con tutto il rispetto, non ci pare una fottuta notizia.

P.S.2: tra l’altro una LEGGE DELLO STATO (la n. 150/2000) impone agli enti, come ad esempio i Comuni, e alle pubbliche amministrazioni di dotarsi di un addetto stampa iscritto all’Ordine dei Giornalisti.