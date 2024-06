Integrazione e sport, al ‘Civitelle’ il triangolare di calcio tra migranti ospiti ad Agnone, Petacciato e Isernia

Un triangolare di calcio dal titolo: “Sport e integrazione: la vittoria più bella”. E’ quello che si disputerà tra le rappresentative di Agnone, Petacciato e Isernia venerdì 21 giugno allo stadio ‘Civitelle’ a partire dalle ore 17,30. Il progetto ‘Rete 2024 Refugee Teams’ è ideato dalla Figc Settore giovanile e scolastico nazionale ed è rivolto ai ragazzi accolti nei centri Sai, in strutture di accoglienza e in case alloggio per minori stranieri ‘non accompagnati’. L’obiettivo è quello di promuovere il processo di inclusione sociale e interculturale attraverso il calcio.

“L’accoglienza e l’integrazione necessita di partecipazione attiva – affermano i responsabili e promotori dell’evento – non bisogna limitarsi ad ospitare i migranti in strutture isolate, seppur attive e piene di iniziative, ma occorre garantire il confronto tra pari e la crescita morale e sociale di chi lascia il proprio paese e spera di migliorare la propria condizione personale e quella della propria famiglia. In estrema sintesi – concludono – c’è bisogno di una forma maggiore di apertura nei confronti di chi può rappresentare per il territorio una fonte di rinnovamento e ricchezza culturale, nonché arricchire le nostre tradizioni e il nostro modo di vivere”. A supportare l’iniziativa, che vede in campo l’assessore comunale di Agnone, Amalia Gennarelli, il Comune, la Polisportiva Olympia Agnonese, la Comunità Alloggio per minori ‘Alto Molise’ e la Figc regionale.