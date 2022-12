“International Mountain Day”, obiettivo sostenibilità ambientale e sviluppo rurale

Dal 2002, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha designato l’11 dicembre di ogni anno come giorno in cui si festeggia la giornata internazionale della Montagna – “International Mountain Day” (abbreviata con la sigla “IMD”). In tale occasione, il Comune di Riccia in collaborazione con l’associazione “Comunità del Bosco Mazzocca”, con il Gal Molise verso il 2000 e con la Pro Loco ha organizzato una due giorni di eventi, con l’obiettivo di sensibilizzare le scuole, le istituzione e la società civile rispetto a tematiche riguardanti la sostenibilità ambientale e lo sviluppo rurale dei territori montani.

Il workshop del 15 dicembre in particolare vuole rappresentare un momento di confronto per discutere di tematiche concrete in campo agrario e forestale, tra cui le opportunità per gli imprenditori agricoli che arriveranno dalla nuova programmazione del piano di sviluppo rurale (PSR). Contestualmente è stata allestita la carbonaia, o “catuozzo”, come attività didattica/dimostrativa di rievocazione dell’antico mestiere di produzione del carbone che verrà accesa proprio l’11 dicembre e che sarà visibile per tutta la durata della produzione, prevista per circa 13 giorni.