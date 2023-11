Intesa tra Azienda autonoma del Turismo e fonderia Marinelli, nasce in Molise il ‘Cammino della campana’

Dall’intesa tra l’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo e la Pontificia Fonderia Marinelli di Agnone nasce il ‘Cammino della Campana’. L’accordo sarà sottoscritto domani, lunedì 13 novembre, a Campobasso, in occasione di un workshop sul turismo esperienziale e delle radici al Centrum Palace. Durante l’evento si parlerà della partecipazione della Regione Molise con l’Aast a “Roots in – Borsa internazionale del turismo delle origini”, in programma a Matera il 20 e il 21 novembre prossimi, e “Bitesp – Borsa Internazionale Turismo Esperienziale Venezia”, il 23 e 24 novembre.

Al ‘Cammino della campana’ collaborano associazioni ed esperti come l’architetto e storico Franco Valente. L’iniziativa coinvolge il Museo internazionale della campana situato all’interno della Fonderia ad Agnone e rafforza il progetto più volte sottolineato dal commissario straordinario dell’Aast Remo Di Giandomenico: “fare rete” con le imprese del territorio.