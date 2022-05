Intrappolato nel fango e aggredito dai lupi, cavallo salvato dai Vigili del fuoco

Ha rischiato di morire impantanato nel fango mentre un branco di lupi tentava di aggredirlo.

Provvidenziale l’intervento di una squadra di Vigili del fuoco di Agnone, che ieri pomeriggio, in località Montagnola, zona impervia in agro di Agnone, ha tratto in salvo il quadrupede. L’intervento è stato portato a termine non senza difficoltà visto che dopo il vano tentativo di far arrivare sul posto un elicottero, l’operazione ha visto gli uomini del distaccamento di via degli Emigranti scavare con badili per ore prima di riconsegnare il cavallo sano e salvo al proprietario.