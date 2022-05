Viaggio tra i babaci, Poggio Sannita pronta ad accogliere centinaia di turisti

‘Tour tra i Babaci’, una giornata immersi nel borgo di Poggio Sannita dove le ideatrici dei 150 pupazzi di pezza Fausta Mancini, Maria Porrone e Giada Moavro sono liete di accogliere quanti decideranno di scoprire i vicoli e gli angoli più suggestivi del paese. L’appuntamento è per domani sabato 28 maggio.

“Durante il percorso – affermano Mancini, Porrone e Moavro – vi racconteremo la storia dei Babaci, e come sono nati. Mostreremo il laboratorio dove vengono realizzati (la sala parto), la passione e l’amore che c’è dietro questa iniziativa. Daremo anche la possibilità di far visitare l’Antico Mulino, dove Giovannino, il nostro mugnaio lavora ancora la farina come si faceva un tempo. Quindi seguirà un giro nelle vallate incontaminate di Poggio Sannita dove Fabio farà conoscere le sue api, mostrerà le tecniche tradizionali per ricavare il miele ed altri prodotti. Infine la produzione del nostro pregiato olio: dalla raccolta delle olive alla spremitura e come arriva sulle nostre tavole. Al termine del tour Fabio Battista – titolare dell’omonimo frantoio in contrada San Cataldo – sarà lieto di offrire un assaggio dei suoi prodotti per lasciare un ricordo piacevole del borgo e della nostra accoglienza”.

In sintesi un sabato pomeriggio diverso e da non perdere. L’appuntamento è alle ore 16 sul piazzale di Via Roma. “Abbiamo deciso di proporre questo evento senza stabilire un prezzo ma di chiedere, a chi partecipa, semplicemente una piccola offerta” concludono le organizzatrici che ricordano a chi volesse partecipare di indossare scarpe comode e non dimenticare la macchina fotografica.