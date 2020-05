“Invece delle mascherine, preservativi per tutti!“. E’ il titolo del video postato in rete da Vittorio Sgarbi nei giorni scorsi. Il noto parlamentare cita e legge in diretta un articolo dell’Eco relativo a quanto disposto dal Tulps. Il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, infatti, all’articolo 85 vieta l’utilizzo delle mascherine in luogo pubblico.

GUARDA IL VIDEO SULLA PAGINA FACEBOOK DI VITTORIO SGARBI QUI