Inverno demografico: quale futuro per l’Italia? Marsilio incontra il ministro per la famiglia Roccella

Il presidente della giunta regionale Marco Marsilio ha incontrato questa mattina a L’Aquila il ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella in visita nella sede del Consiglio regionale dell’Abruzzo. Accolto dal presidente del Consiglio, Lorenzo Sospiri, il Ministro ha raccolto diverse suggestioni sulle politiche regionali in tema di natalità e pari opportunità.

All’incontro erano presenti il prefetto dell’Aquila, Cinzia Torraco, la garante regionale per l’infanzia, Maria Concetta Falivene, il presidente della Commissione regionale pari opportunità, Maria Franca D’Agostino e Monia Scalera commissario della commissione adozioni internazionali. In mattinata il ministro ha partecipato al dibattito su “Inverno demografico: quale futuro per l’Italia?” a Palazzo Fibbioni a cui ha preso parte anche l’assessore regionale al bilancio e Aree interne, Mario Quaglieri.