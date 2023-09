It-Alert della Protezione civile, in Abruzzo la sperimentazione del sistema il 26 settembre

La Prefettura di Chieti comunica che il prossimo 26 settembre, intorno alle ore 12, avrà luogo in tutta la Regione Abruzzo la sperimentazione del sistema di allarme pubblico IT ALERT, ad opera del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, il cui scopo consiste «nell’informare la popolazione presente in aree potenzialmente a rischio durante, o nell’imminenza, di un evento emergenziale, mediante l’inoltro su tutti i dispositivi mobili accesi e con connessione telefonica, a prescindere dalla contestuale connessione ad internet, del messaggio: “IT-ALERT: Questo è un MESSAGGIO DI TEST del sistema di allarme pubblico italiano”».

Si rimanda al sito internet https://www.it-alert.it per ulteriori informazioni.