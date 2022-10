Italian Cheese Awards 2022, il caciocavallo di Agnone in finale

Il Caciocavallo di Agnone stagionato è in finale agli “Italian Cheese Awards 2022“. Ne dà notizia lo staff del Caseificio Di Nucci di Agnone. «Il nostro formaggio di punta, simbolo del Molise, è stato selezionato tra i 33 migliori formaggi cento per cento italiani, in gara tra i tre della categoria “pasta filata stagionata”. – spiegano dallo storico caseificio agnonese – Sabato 15 ottobre, alle 17, saremo a FICO Eataly World a Bologna, nella sala del centro congressi, per partecipare all’evento di premiazione. Poche ore prima della finale, una giuria di esperti degusterà tutti i formaggi in gara decretando i vincitori. Dopo la premiazione, alle ore 19,seguirà un buffet con tutti i 33 formaggi finalisti. Sarà l’occasione per brindare ai vincitori ed alle eccellenze casearie italiane. Se sei un “cheese lover” non puoi mancare». L’ingresso è su prenotazione online, sul sito www.italiancheeseawards.it, al costo di 8 euro a persona, comprensivo dell’ingresso a FICO.

