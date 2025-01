Italo Argentino, in scena ‘Fino alle Stelle: scalata musicale lungo lo Stivale’. Fiorello: “Vedetelo”

Prosegue con un nuovo imperdibile appuntamento la stagione del Teatro Italo Argentino di Agnone: stasera – 6 gennaio – alle 18 andrà in scena “Fino alle stelle! – Scalata musicale lungo lo Stivale”, commedia musicale romantica, commovente e al contempo esilarante, dal sapore tipicamente nostrano. La pièce, ideata e interpretata da Agnese Fallongo e Tiziano Caputo, cui è affidato anche l’accompagnamento musicale, è diretta dal regista Raffaele Latagliata e prodotta da Ars Creazione e Spettacolo. A comporre il cast tecnico nomi del calibro di Adriano Evangelisti, che ha curato il coordinamento creativo, Annarita Gullaci, che ha diretto i movimenti coreografici, Andrea Coppi, che ha firmato la scenografia, e Giorgia Marras che ha disegnato e realizzato i costumi di scena.

Ambientata nell’Italia degli anni Cinquanta, la storia narra l’impresa di Tonino e Maria, lui cantastorie e musicista dall’animo poetico, lei fanciulla dal temperamento mite ma dal talento straordinario e inconsapevole: i due lasciano la Sicilia alla volta del Belpaese per sfidare la sorte e realizzare i sogni di fama e successo nel mondo dello spettacolo. Un viaggio attraverso regioni, dialetti e leggende, ma anche un viaggio interiore alla ricerca del riscatto, che si fa metafora di un’epoca – quella del Secondo Dopoguerra – che ha visto l’Italia nella sua veste più autentica e sincera, consacrandola a un immaginario collettivo che dura ancora oggi.

Lo spettacolo è in scena da alcuni anni in tutta Italia e giunge per la pima volta in Molise: grandissimo il successo ottenuto sinora, sia di critica che di pubblico, al punto da richiamare l’interesse di personaggi dello spettacolo tra cui Rosario Fiorello, che lo ha fortemente consigliato durante la sua trasmissione radiofonica Viva Rai2! Con Fino alle stelle si chiuderà il ricco cartellone natalizio agnonese, ma la programmazione dell’Italo Argentino prosegue nei giorni sabato 11, domenica 12 e lunedì 13 gennaio con la proiezione del film Diamanti, ultimo lavoro del regista Ferzan Ozpetek.

Gli spettacoli osserveranno i seguenti orari: sabato 18 e 21:30; domenica 18:00 e 21:30; lunedì 21:30. I biglietti per Fino alle Stelle! – Scalata musicale lungo lo Stivale sono in prevendita presso la Pro Loco di Agnone, online sulla piattaforma CiaoTickets e nei punti vendita autorizzati CiaoTickets (con aggiunta dei diritti di prevendita). Il giorno dello spettacolo sarà aperto il botteghino del teatro a partire dalle ore 17. Il costo dei biglietti è fissato a 15 euro in platea e a 10 in galleria per la tariffa intera; 10 euro in platea ed 7 in galleria per la tariffa ridotta under 25. Fino al 6 gennaio sarà inoltre ancora possibile fruire della promozione ‘A Natale regala il Teatro’, la formula di abbonamento smart a tre spettacoli di prosa: ‘Fino alle stelle, Ion’, in scena il 16 febbraio, e uno a scelta tra ‘Non è vero ma ci credo’ e ‘La Locandiera’, previsti per il 27 febbraio e il 23 marzo. Il carnet è acquistabile esclusivamente presso la Pro Loco al prezzo di 45 euro.