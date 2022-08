“ItineDante 2022″: Dante con il FAI in Abruzzo e Molise, l’evento a Termoli

Lunedì 8 agosto alle ore 21,00 presso Largo Tornola nel borgo antico di Termoli, all’interno della rassegna “ItineDante 2022. Dante con il FAI in Abruzzo e Molise”, sarà presentato il nascente Gruppo FAI di Termoli.

Il Presidente regionale FAI Abruzzo e Molise Roberto Di Monte presenterà il nuovo Capo Gruppo Stefano Pinti, già volontario attivo da alcuni anni nella Delegazione FAI di Campobasso che promuoverà le attività del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano nella città e nel circondario, coadiuvato da una squadra di volontari i cui nomi saranno resi pubblici durante la serata.



Per l’occasione il Gruppo FAI di Termoli, insieme allo scrittore storico Oscar De Lena, accompagneranno i partecipanti in una visita alla scoperta di alcune particolarità del borgo antico, e a seguire lo spettacolo ItineDante: “Vana Gloria dell’umane posse” – Purgatorio, Canto XI.

ItineDante è un progetto culturale organizzato dalle delegazioni FAI di Abruzzo e Molise in collaborazione con il Club per l’UNESCO di Chieti, che ha lo scopo di far rivivere i versi del sommo poeta tra le bellezze dell’Abruzzo e del Molise. Dopo il successo dello scorso anno, dedicato alla Cantica dell’Inferno in occasione del settecentenario dantesco, quest’estate il viaggio poetico riprende e ci porta nel Purgatorio e nel Paradiso. La manifestazione continuerà con altri appuntamenti fino alla fine dell’anno.

L’evento è su prenotazione e aperto a tutti con un contributo libero a partire da 5 euro per gli iscritti FAI e di 8 euro per i non iscritti, con possibilità di iscriversi al FAI in loco.

Prenotazione obbligatoria sufaiprenotazioni.fondoambiente.it

Per informazioni: termoli@gruppofai.fondoambiente.it

Per essere aggiornati su tutti gli appuntamenti di ItineDante 2022:

https://fondoambiente.it/news/itinedante-2022-dante-con-il-fai-in-abruzzo-e-molise/