Lettere classiche a Siena: auguri a Stefano Pollice, dottore da 110 e lode

Confetti rossi per Stefano Pollice che con la votazione 110/110 e lode ha conseguito la laurea magistrale in lettere classiche presso l’Università di Siena, dipartimento di filologia e critica delle letterature antiche e moderne, discutendo la tesi specialistica “Faxo Foris Vidua Visas Patrem” per un analisi semantica dell’aggettivo viduus, -A, -UM , relatrice Prof.ssa Lucia Beltrami e correlatrice Prof.ssa Francesca Mencacci. A tutti i familiari, in particolare alla mamma Franca originaria di Castiglione Messer Marino e al papà Franco di Gamberale, i migliori auguri e l’ad maiora a Stefano Pollice per una brillante carriera. Agli auguri si unisce anche la redazione.

