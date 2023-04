La bandiera tricolore degli Alpini restaurata dagli alunni della scuola media

Il cortile della scuola secondaria di primo grado D’Acquisto dell’Istituto omnicomprensivo Mattioli-D’Acquisto di San Salvo ha ospitato questa mattina la consegna della bandiera tricolore, restaurata dal Gruppo Alpini di San Salvo. Una cerimonia emozionante perché è stata rivissuta quella avvenuta nel 1986 con la presenza dell’allora sindaco Carlo Cardarella e della madrina Maria Di Fabio, entrambi già docenti della scuola media, di Palmina Napolitano, moglie dello scomparso Nicola Ricciardi presidente degli gruppo Alpini in quell’anno, e del generale di brigata degli alpini Antonio Santini.

“Siamo qui per ricevere ancora una volta in dono dagli alpini la bandiera italiana, che ringrazio per questo ripetuto gesto di vicinanza, simbolo della nostra identità nazionale oltre a essere il segno di appartenenza della nostra scuola nelle occasioni ufficiali ” ha affermato davanti studenti delle prime classi la dirigente scolastica Annarosa Costantini nel suo saluto di benvenuto nell’accogliere il sindaco Emanuela De Nicolis, l’assessore alle Politiche sociali Gianmarco Travaglini e il consigliere delegato alla Cultura Maria Travaglini.

“E’ questo un momento emozionante perché andiamo a rievocare – ha esordito il sindaco De Nicolis – una cerimonia datata ma che ci testimonia il grande legame che hanno sempre avuto gli alpini con la nostra città. Allora come oggi è l’occasione per sottolineare i valori che ci trasmette il tricolore, simbolo delle nostre istituzioni. Valori di libertà, di democrazia, valori che dobbiamo custodire con cura per quanti hanno sacrificato la loro vita”.

Il sindaco ha evidenziato ancora come questa bandiera, seppur a causa del tempo sbiadita nei colori e nei tessuti, è stata rinnovata dal gruppo degli alpini per ricordare i suoi valori ed ha invitato i giovani a farne buon uso rimanendo fedele a quei principi a 226 anni da quando fu adottata dal Parlamento Cispadano per la prima volta a Reggio Emilia il 7 gennaio 1797, su proposta di Giuseppe Compagnoni, e scritta nella Costituzione all’articolo 12.

Il presidente del Gruppo Alpini San Salvo, Rocco Bevilacqua, ha ringraziato tutti i presenti e in particolare tutti i soci annunciando la prossima partecipazione al raduno nazionale di Udine, giunto alla 94esima edizione, che si terrà dall’11 al 14 maggio prossimi.

Cardarella ha ringraziato, oggi come allora, l’attenzione degli alpini verso il territorio dove sono presenti e in particolare verso le istituzioni locali e la scuola con l’importanza della bandiera per “noi cittadini italiani”.