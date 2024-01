La Befana arriva dal cielo grazie all’autoscala dei Vigili del fuoco e regala 300 calze ai bambini dell’alto Molise

Con tanto di scopa e abito si è calata da circa 40 metri di altezza e una volta a terra è stata letteralmente presa d’assalto da centinaia di bambini accorsi nel rione Maiella per abbracciarla e ricevere in dono i suoi regali. Giorno dell’Epifania da incorniciare quello trascorso ad Agnone, reso possibile grazie alla disponibilità degli uomini dei Vigili del fuoco di Isernia e del distaccamento altomolisano che per la prima volta hanno inteso celebrare la ricorrenza nella cittadina. Oltre trecento le calze con caramelle e dolciumi di ogni tipo regalate ai bambini festanti e donate con generosità dai commercianti del posto.

Un grande plauso al Comune e Pro loco, che supportati dall’associazione la ‘Repubblica di Maiella’, hanno organizzato l’evento. A vestire i panni della Befana il vigile del fuoco del nucleo Saf del comando provinciale, Francesco Spadanuda che si è prestato a selfie e foto di rito con i più piccoli e i loro genitori. Tra i presenti il presidente della Provincia di Isernia, Daniele Saia e la dirigente scolastica dell’istituto omnicomprensivo ‘G.N. D’Agnillo’, Maria Rosaria Vecchiarelli. L’occasione ha inoltre visto i caschi rossi consegnare ai partecipanti materiale informativo sulle attività svolte quotidianamente dal corpo dei Vigili del fuoco. In definitiva l’appuntamento è all’anno prossimo.