La Befana della solidarietà vola sull’Alto Molise e nelle strutture di accoglienza

Da quasi trent’anni ad Agnone la Befana è simbolo e sinonimo di solidarietà, grazie alle iniziative poste in essere dall’instancabile Clemente Zarlenga. E visto che l’Epifania tutte le feste porta via, è ancor più importante che la Befana abbia portato sorrisi, abbracci e qualche dolcetto agli ospiti delle strutture di accoglienza e delle residenze per anziani del circondario. La vecchietta che vola sulla scopa ha prima visitato le varie attività commerciali di Agnone, dal supermercato Md a Giada, dolciaria Labbate e Mazziotta, i vari forni per fare incetta di dolcetti e sfizioserie da donare agli altri. E poi la visita presso le strutture, come quella in località Secolare, dove la Befana ha portato la solidarietà di tutta la comunità produttiva e commerciale di Agnone. Non servono troppe parole, bastano le immagini…