“La filiera lattiero-casearia: innovare per crescere”, l’approfondimento di Coldiretti ad Agnone

Anche Coldiretti Molise prenderà parte a “Casearia”, la fiera nazionale dei formaggi che si terrà ad Agnone dal 28 al 30 agosto. Sempre in prima linea in difesa del vero Made in Italy e delle produzioni agroalimentari regionali, Coldiretti Molise, forte anche del protocollo d’intesa stipulato con l’associazione “Casearia” nel mese di giugno, prenderà parte attiva alla tre giorni agnonese con un proprio calendario di eventi che si terranno nel suo stand, curato dalle imprenditrici di Donne Coldiretti ed i giovani imprenditori under 40 di Coldiretti Giovani Impresa.

«Gli eventi che Coldiretti metterà in campo nella tre giorni agnonese – ha spiegato il presidente regionale di Coldiretti Molise, Claudio Papa – vedranno impegnati nostri dirigenti, ospiti di caratura nazionale oltre che aziende agricole e zootecniche del territorio i cui titolari metteranno letteralmente le ‘mani in pasta’ per mostrare, a grandi e piccini, come dal buon latte delle nostre aziende si producono gli ottimi formaggi che stanno conquistando fette sempre più importanti di mercato, sia in Italia che all’estero, e che ben si sposano con tante altre eccellenze della nostra regione».

Da venerdì 28 a domenica 30 Coldiretti Molise ospiterà una serie di eventi gratuiti, rivolti a tutti i visitatori, che non si esauriranno con i laboratori sulla produzione di varie tipologie di formaggi, ma interesseranno anche altre eccellenze gastronomiche del nostro territorio come: il miele, l’olio, le mandorle, la pasta ed i prodotti da forno, sempre in abbinamento con i formaggi della nostra terra. Un momento particolare sarà poi dedicato alla “colazione contadina”, un focus mattutino sulla sana alimentazione degli agricoltori di ieri e di oggi. Non mancherà, infine, anche un laboratorio sul florovivaismo, un comparto che sta crescendo sempre più anche in Molise.

Il primo appuntamento curato da Coldiretti Molise è fissato per venerdì 28, alle ore 17, quando, nell’area convegni della fiera, si terrà il convegno dal tema “La filiera lattiero-casearia – Innovare per crescere”. Un incontro moderato dal direttore regionale di Coldiretti Molise, Franco Dell’Acqua, cui prenderanno parte anche la presidente nazionale di Donne Coldiretti, Mariafracesca Serra, l’assessore regionale all’Agricoltura, Salvatore Micone, oltre che il presidente regionale di Coldiretti Molise, Claudio Papa, la responsabile regionale di Donne Coldiretti Molise, Michela Bunino, ed il delegato regionale di Coldiretti Giovani Impresa, Michele Porfido. L’incontro, mirante a fornire uno spaccato sulla realtà del settore in Molise, vuole evidenziare anche le grandi potenzialità della zootecnia regionale.

Il convegno sarà, inoltre, occasione per la firma di un Protocollo d’Intesa tra Coldiretti Molise e Associazione Allevatori Campania-Molise mirante alla valorizzazione della zootecnia oltre che alla promozione della sana alimentazione ed alla tutela della salute dei cittadini. «L’intesa – ha affermato il direttore regionale di Coldiretti, Franco Dell’Acqua – è nata con il comune obiettivo di promuovere la qualificazione, la modernizzazione e la sostenibilità del comparto zootecnico regionale. Per raggiungere questo obiettivo – ha precisato – Coldiretti Molise e Ara Campania-Molise si propongono, infatti, di realizzare eventi divulgativi e formativi, incentrati sui temi chiave della sanità e del benessere animale, della biosicurezza, dell’igiene negli allevamenti e della sicurezza delle produzioni di origine animale, conciliando la salute umana, animale e ambientale, e rafforzando il legame tra la qualità delle produzioni tipiche molisane e la tutela dei consumatori».