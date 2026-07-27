Libri, cucina, convegni e prove cinofile di ricerca: torna la “Fiera del tartufo nero” a San Pietro Avellana

San Pietro Avellana si prepara a vivere uno degli eventi più attesi dell’estate molisana. Sabato 8 e domenica 9 agosto torna la Fiera del Tartufo Nero, manifestazione giunta alla sua 37esima edizione che da quasi quattro decenni celebra uno dei prodotti simbolo del territorio e richiama ogni anno visitatori, appassionati e operatori del settore provenienti da tutta Italia.

Tra gli eventi più significativi dell’edizione 2026 figura il convegno “Tartufo in cucina”, durante il quale sarà presentata anche l’attività dell’Associazione Borgo del Tartufo A.P.S., impegnata nella promozione della cultura tartuficola molisana, oltre alla presentazione del volume Tartufi e nobiltà di Franco Miranda, a cura di Paola Di Iorio.

Accanto agli appuntamenti culturali non mancheranno musica, spettacoli, animazione, la tradizionale gara cinofila di ricerca del tartufo dal titolo “Gara Sportiva ricerca tartufi su Ring” in collaborazione con l’associazione “Il cuore di San Pietro Avellana” e la possibilità di visitare il Museo del Tartufo e gli altri luoghi della cultura del paese, offrendo ai visitatori un’esperienza che va oltre la semplice degustazione e racconta il profondo legame tra il tartufo e la storia di questa comunità. La parte gastronomica è totalmente a cura della Pro Loco – AD Volanam.

IL PROGRAMMA

Sabato 8 agosto

La manifestazione prenderà il via alle ore 8 con l’assegnazione dei posteggi agli espositori in Piazza Umberto I.

L’inaugurazione ufficiale della XXXVII Fiera del Tartufo Nero è prevista alle ore 11, con il saluto istituzionale della sindaca Simona De Caprio.

Alle 12.30 aprirà lo stand gastronomico della Pro Loco “Ad Volanam”, dove sarà possibile degustare specialità locali a base di tartufo.

Nel pomeriggio, alle 16.00, presso la Sala Convegni dell’ex scuola materna, si terrà il convegno “Tartufo in cucina”, con la presentazione delle attività dell’Associazione Borgo del Tartufo A.P.S. e del libro Tartufi e nobiltà di Franco Miranda. Interverranno Paola Di Iorio, Monia Rossi.

Dalle 19.00 riaprirà lo stand gastronomico per la cena, mentre alle 21.30 Piazza Umberto I ospiterà lo spettacolo musicale-cabaret “Nduccio Show”. La prima giornata si concluderà alle 24.00.

Domenica 9 agosto

La Fiera riaprirà alle ore 9.

Lo stand gastronomico sarà nuovamente aperto a pranzo dalle 12.30.

Alle 15 saranno aperte le iscrizioni alla Gara sportiva di ricerca tartufi su ring, riservata ai cani da tartufo in regola con la normativa sanitaria vigente.

La competizione prenderà il via alle 16.00, con la direzione di gara affidata a Enzo Frazzini e Fabrizio Saltarelli (APS Il Cuore di San Pietro Avellana). Al termine si svolgeranno le premiazioni dei vincitori presso Piazza Umberto I – Villa Comunale “Bel Vedere”.

Lo stand gastronomico riaprirà alle 19 per la cena.

Gran finale alle 21.30 con il concerto della Chiara Massimo Band, che accompagnerà la chiusura della manifestazione.

Durante entrambe le giornate saranno inoltre visitabili il Museo del Tartufo, il Museo Etnoantropologico, il Museo della Guerra, il Museo Archeologico e il tradizionale Lavatoio, mentre il programma sarà arricchito dall’esibizione del gruppo Aldica Dance e da attività dedicate ai più piccoli con gonfiabili e animazione.