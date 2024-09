La prefetto Tancredi lascia Isernia, il “grazie” di Saia: «Ha messo a sistema tutte le forze del territorio»

Il Presidente della Provincia di Isernia ha partecipato questa mattina a Castelpetroso all’incontro di commiato della Prefetto uscente Franca Tancredi.

«Voglio ringraziare sentitamente il Prefetto Tancredi per il lavoro svolto in questi anni sul territorio. La sua professionalità, la sua determinazione e la sua tenacia hanno contribuito al rafforzamento della collaborazione tra le istituzioni. – ha commentato il presidente Saia – Sempre disponibile al dialogo e all’ascolto, sempre attenta ai bisogni dei cittadini e alla loro sicurezza, la sua abnegazione all’incarico è stata d’esempio per tutti. Una presenza costante a garanzia dell’impegno per tutti i Comuni del territorio, le sue capacità di mediazione sono state fondamentali per gli amministratori. Il Prefetto Tancredi con grande competenza ha messo a sistema tutte le forze del territorio, ottenendo successi e riconoscimenti in ogni progetto portato avanti a tutela della legalità. A lei va il mio augurio per un futuro pieno di soddisfazioni, sono certo che condividerà i suoi preziosi insegnamenti anche con tutti i cittadini della provincia di Rovigo».