ITS Agrifood days 2024, per scegliere il futuro dell’agroalimentare

Terminati con successo gli esami finali per gli studenti del biennio, l’ITS Academy Agroalimentare Teramo riparte immediatamente con gli importanti eventi dedicati all’orientamento e all’informazione, agli incontri tra studenti e aziende partner, sono gli ITS Agrifood Days 2024.

Per presentare l’offerta formativa e le opportunità professionali, l’ITS Agroalimentare organizza Open Day e Career day nelle sedi di Teramo e Avezzano: due sono gli Open Day in programma, il primo si terrà nella sede di Teramo venerdì 4 ottobre, dalle 15:00 alle 18:00; il secondo è in programma ad Avezzano martedì 8 ottobre, stesso orario, presso l’IIS Serpieri. Durante queste giornate sarà possibile conoscere i percorsi formativi, ascoltare le testimonianze direttamente dalla voce di studenti ed ex studenti, e partecipare ai laboratori di orientamento, per “toccare con mano” il futuro dell’agrifood.

A completare il programma di incontri di ottobre arriveranno il Career Day di Teramo venerdì 18 ottobre e il Career Day di Avezzano martedì 22 ottobre entrambi con orario dalle 9 alle 13, due eventi dedicati agli studenti che vogliono entrare in contatto diretto con le aziende del settore. Durante la giornata, i partecipanti potranno presentare il loro percorso formativo, scoprire opportunità di stage e partecipare ad incontri con professionisti. È un momento chiave per costruire una rete di contatti e orientarsi nel mondo del lavoro, collegando la formazione tecnica all’inserimento professionale.

Open Day e Career Day dell’ITS Academy Agroalimentare di Teramo rappresentano un’occasione imperdibile per esplorare le opportunità del settore, incontrare i professionisti dell’agrifood, conoscere da vicino le realtà aziendali del territorio e mettere radici nel futuro.

Per ogni info: www.itsagroalimentarete.it