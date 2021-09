La solidarietà dei Vitullo rende più bello il paese di Pietrabbondante

L’arte della pietra si coniuga e si sposa con l’infinita bellezza del paesaggio mozzafiato che si può godere solo dall’Alto Molise, dove si spazia, in un colpo d’occhio, dalla Majella alle Mainarde, passando per il Matese. Succede a Pietrabbondante che da qualche giorno ha il suo punto di osservazione sul mondo, abbellito e decorato, grazie all’ennesimo gesto di generosità della famiglia Vitullo.

L’emigrato canadese di adozione Goffredo Vitullo e la sua famiglia, da tempo benefattori del loro paese natale in Molise, hanno voluto finanziare i lavori di riqualificazione di un angolo panoramico all’ingresso di Pietrabbondate, mediante la realizzazione di una piazzetta lastricata e con una fontanella centrale in marmo. I lavori sono stati realizzati dal noto artigiano della pietra Ovidio Marzaiuolo di Castelverrino in squadra con l’impresa Ricci di Civitanova del Sannio. Nei prossimi giorni si terrà una inaugurazione ufficiale dell’opera donata dai Vitullo.