“La vita sconvolta dal Covid e la speranza ritrovata”: il poeta La Rocca sul primo gradino del podio

Il premio internazionale d’eccellenza “Città del galateo” è stato istituito nel 2013, per onorare la grande figura dell’umanista Antonio De Ferraris. In questa edizione, nella sezione della POESIA IN LINGUA ITALIANA A TEMA (“La vita sconvolta dal Covid e la speranza ritrovata”) figura al primo posto il poeta Tiberio La Rocca, nato a Poggio Sannita che, lo scorso anno, alla sua prima partecipazione si era aggiudicato il quinto posto nella sezione in vernacolo.

«Vincere in un concorso così prestigioso è una enorme soddisfazione, c’è da essere veramente orgogliosi; dedico questo premio al mio paese che quest’anno festeggia il centenario del cambiamento del nome». La premiazione si svolgerà in una sede di eccezione, presso la società Dante Alighieri di Roma.