Ladro di appartamento scoperto usa spray urticante contro il proprietario, arrestato

Personale della Squadra Investigativa del Commissariato di Lanciano, dopo attente e puntuali indagini, ha tratto in arresto un noto pregiudicato locale, di anni 39, responsabile di tentata rapina impropria. L’arrestato, e un suo complice, su cui sono ancora in corso le indagini dirette ad identificarlo, in una delle serate delle trascorse festività Lancianesi, aveva approfittato dell’assenza dei proprietari dalla loro abitazione, per entrare nel cortile. Colti sul fatto mentre stavano dando esecuzione al loro intento criminoso hanno infierito sul familiare che era rincasato, spruzzandogli negli occhi dello spray urticante. Tale ulteriore delitto commesso in danno della vittima ha di fatto agevolato la fuga dei delinquenti e mostrato la loro particolare pericolosità per essersi premuniti, ed utilizzato, anche aggressivi chimici.

