L’Alfa dei Carabinieri conquista anche gli appassionati dell’Alfa Club pentro

L’Alfa Club Molise di Isernia, nella giornata di ieri, ha organizzato il giro delle Mainarde dando appuntamento a tutte le “Alfa” nel quartiere San Lazzaro. Una pattuglia del Nucleo Radiomobile Carabinieri di Isernia, passando nei pressi dell’evento, ha catalizzato l’attenzione del pubblico e dei più “piccini” che sono stati attratti da quell’Alfa molto speciale in livrea rosso e blu. Molti hanno chiesto di poter osservare da vicino una Giulia così particolare e qualcuno ha scattato delle foto ricordo. Quando il corteo delle autovetture è partito, l’Alfa Romeo dell’Arma ha proseguito nell’itinerario assegnato in città per garantire la sicurezza di tutti i cittadini.

