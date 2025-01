L’assessore Santangelo su dimensionamento scolastico: «Faremo valere nostre ragioni davanti al Tar»

«Prendiamo atto del ricorso presentato dalla Provincia di Chieti sul dimensionamento scolastico, naturalmente faremo valere le nostre ragioni davanti ai giudici del tribunale amministrativo». Lo ha dichiarato l’assessore all’Istruzione Roberto Santangelo, una volta appresa la notizia del ricorso presentato dalla Provincia di Chieti contro il dimensionamento scolastico varato dalla Giunta regionale per l’anno scolastico 2025/2026.

«Posso dire fin da ora – ha aggiunto Santangelo – che la Regione si è mossa in assoluta trasparenza nel procedimento che ha portato al dimensionamento, avviato peraltro con largo anticipo già dal mese di ottobre; come posso dire che abbiamo tenuto in dovuta considerazione l’attività di concertazione e ascolto degli enti locali. In questo senso – conclude l’assessore – l’ente regionale ha esercitato il potere sostitutivo conferitogli dalla legge di fronte a ritardi e inadempienze degli stessi enti locali».