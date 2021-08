Lavori in centro in piena estate, disagi e proteste a Poggio Sannita

Periodo «estremamente difficile» a Poggio Sannita per i residenti di Corso Garibaldi, alle prese con il rifacimento della pavimentazione. Sono le parole di Orazio Amelio La Rocca che racconta alla nostra redazione i disagi dovuti ai lavori in corso in paese. «Nessuna possibilità di percorrere la via, con gli inevitabili problemi, in un periodo di grande affollamento. – spiega – Poggio Sannita, come tutti i paesi del Molise, nel mese di agosto accoglie tanti paesani di ritorno ed evidenti sono i problemi che si sono venuti a creare con la scelta di fare i lavori in questo periodo. Era proprio necessario aprire il cantiere in questo periodo? Questa la domanda che in tanti si pongono e che ad oggi non ha trovato alcuna risposta. Nel frattempo, i residenti dei rioni Torna e Condicella soffrono disagi. Si poteva fare diversamente, – afferma Orazio La Rocca, candidato alle ultime elezioni amministrative con la lista risultata sconfitta – si poteva fare in modo da ridurre i disagi per la gente proprio nel periodo di maggiore frequentazione del paese. Mi auguro che i lavori siano portati presto a compimento e che l’amministrazione comunale si preoccupi di più dei cittadini. Tra l’altro devo constatare una totale assenza di comunicazioni ai cittadini da parte dell’amministrazione Orlando».

