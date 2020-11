Lavori pubblici, scatta la turnazione delle ditte voluta dall’assessore Gennarelli

«Il rispetto dei valori di trasparenza e turnazione è stato uno dei capisaldi della nostra campagna elettorale. Per questo motivo l’amministrazione comunale, nella persona dell’Assessora alla Legalità e Trasparenza Amalia Gennarelli, si è battuta affinché venisse pubblicato un avviso pubblico per la costituzione e tenuta dell’elenco degli operatori economici per affidamento dei lavori ai sensi del codice dei contratti».

E’ l’annuncio fatto dal gruppo politico Nuovo sogno agnonese, espressione della maggioranza che spalleggia il sindaco Daniele Saia. Trasparenza e turnazione nell’assegnazione dei lavori pubblici, dunque, queste le parole d’ordine dell’assessore alla Legalità, Amalia Gennarelli.

«Alle procedure di affidamento dei lavori, di volta in volta verranno invitati gli operatori economici in possesso dei requisiti necessari allo specifico affidamento, categoria prevalente, scelti dall’elenco mediante sorteggio pubblico, nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità. – precisa l’assessore Gennarelli – Relativamente ad ogni sezione, nei successivi inviti, in base al criterio di rotazione, saranno escluse dal sorteggio le ditte già invitate nei precedenti interpelli, fino a completo scorrimento dell’elenco».

Insomma, lavorare meno, ma far lavorare tutti, questo l’obiettivo dell’amministrazione Saia.