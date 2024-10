Le Casette degli Angeli 2024 in memoria delle vittime delle alluvioni, partecipazione aperta a tutti

Anche quest’anno torna l’atteso evento delle Casette degli Angeli a Schiavi di Abruzzo, «un rito antico che ci unisce nel ricordo dei nostri cari. In questo 2024, abbiamo scelto di dedicare l’evento alle vittime delle alluvioni che hanno colpito duramente l’Italia, eventi sempre più frequenti a causa dei cambiamenti climatici» spiegano dal Centro Italico Safinim.

«Le inondazioni hanno portato via vite preziose e distrutto intere comunità. – aggiungono dall’associazione culturale di Schiavi – Con le nostre casette, vogliamo ricordare chi non c’è più e riflettere sulla necessità di proteggere il nostro pianeta e il futuro di tutti».

Per il quinto anno consecutivo, grazie al Centro Italico Safinim APS, è stata riportata in vita questa tradizione che era andata perduta. I bambini e le famiglie costruiscono piccole casette con materiali di riciclo, all’interno delle quali posizionano lumini votivi in memoria dei loro cari.

«A partire da domenica 29 ottobre e per tutto il mese di novembre, vi invitiamo a posare le vostre casette sulla scalinata della pineta comunale La Rotonda. Più saranno le casette, più emozionante e scenografica diventerà la gradinata. Ogni casetta è un simbolo di ricordo e speranza. Partecipate numerosi, da tutto l’Abruzzo e oltre, per tenere viva questa tradizione e per riflettere insieme sulle grandi sfide che ci attendono».

Le foto delle scorse edizioni delle Casette degli Angeli a cura del Centro Italico Safinim