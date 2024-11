Le panchine rosse servono a poco: dall’inizio dell’anno uccise novantasei donne

AGI – Dall’inizio dall’anno in Italia ci sono stati 263 omicidi, “96 dei quali hanno avuto come vittime le donne. Di questi 82 sono avvenuti in contesti familiari e affettivi mentre 51 sono le donne uccise dal partner o dall’ex partner”. I dati sulla violenza di genere “continuano a scuotere le nostre coscienze”. Parole del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, intervenuto al Campus Luiss nel corso della presentazione della campagna di sensibilizzazione #Nessuna scusa, in vista della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

