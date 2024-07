“Le Radici”, a Montazzoli il concerto dell’Orchestra Tornareccio Music Camp

Domani, 2 luglio, a Montazzoli, in provincia di Chieti, l’Orchestra del Tornareccio Music Camp, diretta dal Maestro Riccardo Rossi, si esibirà alle ore 21 in piazza Città dell’Aquila con lo spettacolo “Le Radici”. Il concerto è un’ anticipazione del programma proposto per la stagione estiva, in occasione dell’anno delle Radici 2024.

Creare un’esperienza che evochi le tradizioni musicali e cinematografiche italiane, offrendo al pubblico una connessione speciale con la propria eredità culturale: è questo l’intento del concerto che anticipa l’edizione 2024 di Music Camp che si terrà a Tornareccio dal 16 al 20 luglio prossimo. Il repertorio è dedicato infatti alle canzoni e alle colonne sonore dei film italiani iconici che hanno catturato l’essenza e l’anima dell’Italia nel mondo, attraverso arrangiamenti musicali che ne richiamano la ricca tradizione musicale. Il fine è quello di rafforzare i legami culturali, in particolare degli italo-discendenti in visita nel paese dei loro genitori o nonni, e promuovere il valore dell’identità italiana attraverso la musica.