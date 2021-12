Le “uncinettine” vestono l’albero di Natale in piazza a Schiavi di Abruzzo

In estate hanno addobbato e dato un tocco di gioia a tutto il paese e alla pineta “La Rotonda” in particolare, ora hanno realizzato un coloratissimo e caldo albero di Natale che già fa bella mostra di sé nella piazza principale del paese.

Succede a Schiavi di Abruzzo dove le “uncinettine” coordinate da Pina Falasca sono tornate in azione per vestire l’albero di Natale. «A causa del maltempo non ci è stato possibile completare la “vestizione” dell’albero, ma ovviamente provvederemo appena possibile. – spiega Pina – Siamo molto soddisfatti del lavoro finale e ringrazio tutte le uncinettine che hanno collaborato, ma soprattutto quelle che sono state sempre al mio fianco, come Maria Falasca, Silla Zanna, Rosetta Falasca, Patrizia Cirulli, ma anche Remo, Maria, Armando, Antonio e tutti gli altri. Grazie di cuore a tutti».