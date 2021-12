Gatto incastrato in una fessura, salvato dai Vigili del fuoco

I Vigili del fuoco di Campobasso sono intervenuti per soccorrere un gatto rimasto incastrato in una angusta fessura tra un locale tecnico e la parete di un supermercato sito del comune di Gambatesa. Ad allertare i vigili del fuoco il personale dello stesso supermercato che aveva sentito la richiesta d’aiuto del gatto, che miagolava terrorizzato. Per soccorrere l’animale è stato necessario asportare una porzione della parete del locale tecnico, dal cui varco e non senza difficoltà, è stato poi possibile raggiungere e liberare l’animale, che subito dopo è corso via felice verso la riconquistata libertà.

