“Legalità, sicurezza e Protezione civile”: ad Agnone atteso l’arrivo di tre generali

Agnone ospita il convegno ‘Legalità, sicurezza e Protezione civile’. L’appuntamento è per martedì 31 maggio al teatro Italo Argentino dove a partire dalle ore 9 è atteso l’arrivo di tre generali. Si tratta di Sergio Testini che introdurrà i lavori, Rosario Aiosa, medaglia d’oro al valor Militare, che parlerà del ‘Centenario del Milite Ignoto simbolo dell’Unità nazionale’ e Antonio Ricciardi, ex vice comandante dell’Arma dei Carabinieri, il quale interverrà su ‘Legalità e Ambiente’. Di mezzo l’intervento di Giuseppe Coduto del Dipartimento di Protezione civile italiana che disquisirà su ‘Agenda Onu 2030. Pianificazione strategica e di Protezione civile: nuovi modelli di governante locale. I saluti affidati al primo cittadino Daniele Saia, mentre modererà il convegno la giornalista di Teleregione, Valentina Ciarlante. L’incontro è organizzato dall’Associazione nazionale Carabinieri – Nucleo di Protezione civile di Agnone in collaborazione con il Comune e Csv Molise.

Correlati