L’Esercito festeggia il santo patrono Giovanni XXIII Papa

Questa mattina presso la Basilica di San Bernardino da Siena in L’Aquila, il Vescovo Ausiliare dell’Arcidiocesi di L’Aquila, Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Antonio D’ANGELO, ha officiato la Santa Messa per la ricorrenza di San Giovanni XXIII Papa. La celebrazione di San Giovanni XXIII Papa è estremamente significativa in quanto richiama e rinsalda quei valori propri del personale della Forza Armata, personale sempre pronto e saldo nello spirito nello svolgimento diuturno della propria missione a supporto della sicurezza internazionale e nella nostra nazione a favore di tutti i cittadini. San Giovanni XXIII nel suo trascorso da Cappellano Militare durante la I Guerra Mondiale portò conforto ai soldati feriti e riuscì a farli riconciliare con la fede in un periodo estremamente difficile.

Alla celebrazione organizzata dal Comando Militare Esercito “Abruzzo Molise”, hanno partecipato, il Prefetto della città dell’Aquila, dottoressa Cinzia Teresa TORRACO, l’assessore Vito COLONNA, in rappresentanza del Sindaco de L’aquila, il Comandante Regionale della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Gianluigi D’ALFONSO e tutti gli enti della Forza Armata abruzzesi, il Col. Maurizio TACCONELLI, Comandante della Sezione Staccata Autonoma di Pescara, il Ten. Col. Domenico SANTORO, Comandante della Base Logistico Addestrativa di Roccaraso e una cospicua rappresentanza del 9° reggimento alpini. Erano inoltre presenti le Associazioni Combattentistiche e d’Arma e personale non più in servizio, le massime autorità militari e civili del capoluogo abruzzese, a conferma dell’indissolubile legame creatosi ormai tra la comunità militare e la città. A conclusione della celebrazione il Col. Marco IOVINELLI, Comandante del Comando Militare Esercito “Abruzzo Molise” nel ringraziare il Vescovo Ausiliare dell’Arcidiocesi di L’Aquila, Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Antonio D’ANGELO, ha ricordato come la venerazione di San Giovanni XXIII Papa rappresenti un’aspirazione condivisa da tutto il personale dell’Esercito che vede, in questo punto di riferimento, una costante fonte di ispirazione nel quotidiano cammino di servizio.