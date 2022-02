«L’età è solo un numero, la gioventù è nel cuore e nell’anima», tantissimi auguri a Michelino Nozzi

Giornata speciale e quindi messaggio speciale, oggi, per Michelino Nozzi di Castiglione Messer Marino che spegne un po’ di candeline. «Tante volte ci siamo chiesti come fai; sembra che il tempo passando sul tuo volto lasci dietro di sé una bellezza ancora più intensa. Tu ci mostri ogni giorno come l’età non sia altro che un numero, la gioventù è nel cuore e nell’anima! Tu, persona pura, sei la dimostrazione! Tantissimi auguri per i tuo 60 anni».

Sono gli auguri per Michelino che arrivano dalle persone a lui care. A questi si aggiungono volentieri quelli della redazione dell’Eco.