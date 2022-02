Aumento quote associative Atc Vastese, la “patata bollente” in comitato di gestione

Aumento delle quote di iscrizione all’Atc Vastese. E’ uno dei punti all’ordine del giorno della seduta del comitato di gestione dell’Ambito territoriale di caccia del Vastese. La seduta è convocata in presenza, presso la sede dell’Atc, il giorno 18 febbraio alle ore 17 in prima e alle 18 in seconda convocazione. Oltre alla lettura dei verbali precedenti e alle comunicazioni del presidente Carlo Marchioli, il comitato di gestione dovrà deliberare sulla richiesta di autorizzazione della gara cinofila dell’Anlc Abruzzo nell’area cinofila numero 4 denominata Atessa-Carpineto Sinello-Tornareccio. A seguire le deliberazioni in merito all’attivazione della caccia di selezione, già autorizzata dalla Regione Abruzzo dallo scorso primo febbraio, e l’aumento delle quote associative per la prossima stagione venatoria.

