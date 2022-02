Senza green pass entra con la forza nell’ufficio postale e insulta gli impiegati: fermato e denunciato

Senza green pass entra con la forza nell’ufficio postale ed insulta gli impiegati. Fermato e denunciato dai carabinieri un 59enne. I carabinieri della stazione di Miglianico hanno denunciato in stato di libertà alla procura di Chieti per interruzione di pubblico servizio e sanzionato con una multa di 600 euro un 59enne disoccupato del posto. Qualche mattina fa l’uomo si è presentato all’ufficio postale di Miglianico ed ha preteso di accedere senza esibire il green pass. Al diniego dell’impiegato prima e del direttore poi che con calma hanno cercato di fargli capire che per legge se lo avessero fatto entrare avrebbero commesso un illecito, l’uomo è entrato con prepotenza ed ha iniziato ad inveire contro di loro mentre le persone in attesa sono state costrette ad uscire e chi era allo sportello ha dovuto sospendere le operazioni in corso. Sono stati chiamati i Carabinieri della locale stazione che sono prontamente intervenuti e con non poca difficoltà hanno fatto calmare l’uomo e lo hanno condotto in caserma che, tra l’altro, è ubicata nelle vicinanze dello stesso ufficio postale. Dovrà rispondere penalmente di interruzione di pubblico servizio oltre alla sanzione di 600 euro per accesso senza green pass in ufficio pubblico.

