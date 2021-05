Lezioni di legalità ambientale con i Carabinieri forestali

I militari del Gruppo Carabinieri Forestale di Pescara, coadiuvati dal locale Nucleo Cites, hanno concluso nei giorni scorsi le lezioni di legalità ambientale presso la Scuola Media Statale “L. Antonelli” di Pescara. Dopo quella svolta in videoconferenza con il Liceo Artistico Musicale Coreutico “Misticoni – Bellisario” di Pescara, l’iniziativa, richiesta dalla Dott.ssa Rossella Di Donato, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Pescara 7”, si è svolta mediante due incontri, il primo l’11 maggio e il secondo il 13, che hanno coinvolto in totale 18 classi con i loro insegnanti, due soltanto in presenza nell’Aula Magna dell’Istituto e le altre, per evitare i pericoli di contagio dal virus della COVID-19, in collegamento diretto dalle loro aule.

Durante gli incontri, tenuti da un ufficiale, sono stati trattati, oltre all’organizzazione della specialità forestale dell’Arma, con il Comando Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare Carabinieri, nel quale è confluito il Corpo Forestale dello Stato nel 2017, anche argomenti riguardanti la tutela dell’ambiente, in tutte le sue componenti (acqua, suolo, aria, flora e fauna selvatica, etc.), la repressione degli incendi boschivi, i controlli agroalimentari e il commercio internazionale delle specie animali e vegetali minacciate di estinzione (Convenzione di Washington).

Tale attività di educazione ambientale ha preso le mosse dalle iniziative per l’anno scolastico 2020/2021 che vedono l’Arma dei Carabinieri contribuire alla formazione della cultura della legalità: a tali iniziative ha aderito anche l’Istituto Comprensivo “Pescara 7”, a nome del quale la dott.ssa Di Donato ha ringraziato gli intervenuti, confidando in una successiva ulteriore collaborazione