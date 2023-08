Libri: Domenico Patete presenta ad Agnone “Il molisano”, storia di un ragazzo che voleva studiare

‘Il molisano. Il ragazzo che voleva studiare’. E’ il titolo del libro scritto da Domenico Patete, avvocato, originario di Vastogirardi, che sarà presentato lunedì 14 agosto alle ore 18 a Palazzo San Francesco. L’evento, in collaborazione con Comune e Pro loco di Agnone, vedrà la presenza dell’autore.

Il volume racconta di un ragazzo molisano che viene dalla campagna, da un paese imprecisato, in un’epoca imprecisata. Vuole fuggire dalla vita contadina ed entrare in Polizia, ma vuole anche studiare. Nel corso del tempo, riceve l’addestramento e frequenta la scuola, riesce a diplomarsi prima e successivamente ottiene la laurea; lavora in polizia penitenziaria e fa carriera, conoscendo casi limite, storie umane di grande complessità e sofferenza, a volte difficili da comprendere. Gli uomini che incontra sono spesso diversi da lui, appartengono a un mondo di consuetudine e faciloneria. Ma lui è diverso. Il molisano è un romanzo di particolare lunghezza, attraversa la vita intera di un ragazzo che diventa uomo. Ogni ambiente, ogni dialogo, ogni spiegazione è descritta tale e quale, come una colossale didascalia. La storia raccontata è quella di un uomo come tanti, che con grande forza di volontà e passione raggiunge i suoi obiettivi.

Chi è l’autore – Domenico Patete, avvocato, già direttore penitenziario e docente nelle scuole dell’amministrazione penitenziaria, presidente C.R.D. del Corpo di polizia penitenziaria. Ha scritto e pubblicato un manuale di diritto penitenziario e collaborato alla pubblicazione di numerose riviste; ha tenuto conferenze sul diritto penitenziario e sulla situazione carceraria in Italia, dedicandosi allo studio di comportamento criminale ed esecuzione penale.