«L’infinito tour» di Roberto Vecchioni sul “Terrazzo d’Abruzzo” a Montelapiano

«Nove giorni di eventi e manifestazioni all’insegna del divertimento e della musica con appuntamenti che nascono dalla volontà di offrire ai cittadini e ai turisti occasioni di gioia e spensieratezza». A dichiararlo è il sindaco di Montelapiano, Arturo Scopino nel presentare “Il Terrazzo d’Abruzzo”, il programma delle manifestazioni del mese di agosto che avrà inizio domenica 14 agosto e terminerà domenica 21 agosto.

«Dall’animazione musicale a quella per i bambini, ai momenti di ballo a quello del canto passando per il recital canoro fino alla serata clou con il concerto di Roberto Vecchioni, il cantautore milanese che si esibirà in Piazza Cerri. Come Amministrazione comunale abbiamo inteso – conclude il primo cittadino – presentare un calendario che fosse indirizzato ad ogni fascia di età, che abbracciasse tutti i luoghi della nostra Comunità e favorisca il “turismo di ritorno”».

QUESTO IL PROGRAMMA:

Domenica 14 Agosto – ore 21:30 – Piazza Palazzo: Animazioni musicali con “Ettore e Rocco”

Lunedì 15 Agosto – ore 21:30 – Piazza Palazzo: Le canzoni italiane nella voce di Lucia

Martedì 16 Agosto – ore 21:30 – Via Salita Vittorio Emanuele II: Inaugurazione del 2° tratto della Scala Maggiore di Montelapiano con Recital Canoro del soprano Marianna Mennitti e del baritono Cristian German Alderere e concerto del pianista Michele Di Toro

Mercoledì 17 Agosto – dalle ore 18:00 alle ore 24:00 – Piazza Croce: Giochi ed animazioni per bambini

Giovedì 18 Agosto – ore 18:30 – Villa Comunale: Mercatino dei Bambini

Giovedì 18 Agosto – ore 21:30 – Piazza Croce – Orchestra Spettacolo “Panorama Band”

Venerdì 19 Agosto – ore 21:30 – Piazza Croce – Liscio e Anni ’60 “Zullimania”

Sabato 20 Agosto – ore 22:00 – Piazza Cerri – Concerto di Roberto Vecchioni

Domenica 21 Agosto – ore 22:00 – Piazza Croce – Karaoke