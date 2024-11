L’ISA ospita il Gianluca Sulli Group con Livello 21. Il fascino del Crossover

Con i professori dell’Orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese impegnati a Chieti per le recite delle opere Pagliacci di Leoncavallo e Gianni Schicchi di Puccini con la direzione di Gianna Fratta e la regia di Marco Voleri, sabato 16 novembre alle 18.00 il Ridotto del Teatro Comunale dell’Aquila ospita, per la Cinquantesima Stagione dei Concerti, il Gianluca Sulli Group, con il concerto Livello 21 – Il Fascino del Crossover. Il gruppo – composto da Gianluca Sulli al clarinetto, dal chitarrista Marco Salcito, dal pianista Arcangelo Trabucco, dal bassista Mario Guarini, da Aldo Leandro alla batteria e dal percussionista Antonio Franciosa – si è formato nel 2021 per l’incisione del disco Livello 21 con brani originali firmati da Gianluca Sulli, Primo Clarinetto dell’Orchestra dell’ISA, autore e arrangiatore che, a partire dalla propria esperienza, esplora diversi generi musicali in un percorso che offre un’immagine a tutto tondo del clarinetto, inserito in un linguaggio moderno, fatto di sonorità in cui convivono il pop, il funky, il jazz, la musica sudamericana, quella popolare italiana e la musica classica. Tante e diverse le matrici culturali e le fonti da cui trarre ispirazione, una varietà che trova il corrispettivo anche nella provenienza dei musicisti, ognuno con una vasta esperienza concertistica e discografica in differenti generi musicali. Il risultato è espressione di una musica “emozionata”, che nasce dal vissuto e dalle competenze accumulate nel tempo e che ambisce a stimolare tali vibrazioni anche nell’ascoltatore.

Spiega il compositore: “I brani che compongono Livello 21 nascono dalle mille esperienze che hanno popolato la mia esistenza, musicali e umane. Alcuni di questi sono legati a ricordi personali e al senso della perdita al quale offrono consolazione le atmosfere jazz, in altri le note di un valzer semplice e struggente disegnano una melodia che trova conforto solo nell’esercizio di memoria. Diverso il clima che si respira in Livello 21, brano che dà il nome all’album: qui, come in altri brani, si sentono sonorità e ritmi brasiliani, di un Brasile però che è più immagine mitica che effetto di un’esperienza concreta, un universo sonoro di cui oggi, come per il jazz, ci sentiamo universalmente titolari come un linguaggio che sentiamo parte della nostra cultura. Nella serata i ritmi e le atmosfere sudamericane che caratterizzano diversi brani si intrecciano e confrontano con brani ispirati ai canti popolari abruzzesi e con le suggestioni letterarie, come nel brano Macondo, ispirato alla città mitica creata dalla fantasia di Gabriel Garcia Marquez: è il fascino di quel luogo immaginario, di quel microcosmo in cui si svolgono passioni umane, dei tanti fatti che vi accadono e dei personaggi che popolano i Cento anni del racconto a stimolare l’idea di associare il nome di quella città immaginaria a un brano in cui, allo stesso modo, accadono tante cose e diventa anch’esso luogo di incontro, in cui si sovrappongono, si intrecciano e interagiscono molteplici esperienze e passioni musicali”.

I PROTAGONISTI – Gianluca Sulli Autore e arrangiatore delle musiche, è il primo clarinetto dell’Orchestra Sinfonica Abruzzese. Ha collaborato con importanti orchestre (Teatro dell’Opera di Roma, Teatro alla Scala di Milano, Teatro La Fenice di Venezia, con l’Orchestra Sinfonica della RAI di Roma, ecc.) e si è esibito come solista e in varie formazioni cameristiche in importanti stagioni concertistiche e prestigiose sale da concerto in Europa, America, Asia e Australia. Ha inciso per Dynamic, Bongiovanni, Wide Classique, Amadeus.

Marco Salcito Ha una consolidata carriera in ambito classico ed è docente di chitarra presso il Conservatorio di Pescara. Vincitore di numerosi concorsi internazionali, ha un’importante produzione discografica, comprendente le “Variazioni Goldberg” di J. S. Bach (per Dynamic) di cui ha curato la trascrizione per chitarra; ha inoltre inciso per Brilliant Classique e Wide Classique.

Mario Guarini È uno dei bassisti italiani più richiesti nel pop. Ha lavorato con molti artisti italiani: da Claudio Baglioni a Loredana Bertè, da Gianni Morandi ad Andrea Bocelli, Massimo Ranieri, e tanti altri.

Arcangelo Trabucco Pianista raffinato che vanta collaborazioni con alcuni dei nomi più prestigiosi del jazz, come Fabrizio Bosso, Stefano Cantini, Diana Torto, Kelly Joice, solo per citarne alcuni.

Aldo Leandro Batterista poliedrico e di rara sensibilità che si muove con disinvoltura in tutti i generi musicali, suonando in studio e in tour, esibendosi in prestigiosi Festivals e teatri in Italia e all’estero.

Antonio Franciosa È specializzato nelle percussioni popolari di tutto il mondo. Si è esibito con diversi gruppi e musicisti come Ratablò, Discanto, Orchestra tamburellando, Rocco De Rosa, Marco Salcito, Luca Ciarla, Luciano Biondini, Admir Skhurtaj, Redi Hasa, ecc.