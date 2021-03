Lite tra vicini a Fontesambuco: ferito con una zappa, fermato un anziano

Un uomo residente a Fontesambuco, frazione di Agnone, nel pomeriggio di oggi è stato trasferito in ospedale dall’ambulanza del 118 a causa di una profonda ferita al capo. Le sue condizioni sono state ritenute gravi, pertanto sarebbe stato ricoverato presso l’ospedale de L’Aquila in Abruzzo.

L’esatta dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio delle autorità, ma quel che è certo è che sul posto, nel pomeriggio di oggi, si sono recate diverse auto dei Carabinieri della locale compagnia e del Norm. Bocche cucite, ovviamente, dal comando di località Castelnuovo, ma in città si parla già di una lite tra vicini, pare per un pezzo di terra, finita male.

Due gli uomini coinvolti, uno sulla settantina e l’altro più giovane, intorno ai cinquanta anni di età. Per motivi ancora al vaglio degli investigatori dell’Arma i due vicini, al culmine di una lite, sarebbero arrivati alle mani. Il più anziano avrebbe afferrato una zappa e colpito violentemente l’altro procurandogli una profonda ferita al capo. Il ferito, soccorso e stabilizzato dal personale del 118, sarebbe successivamente stato trasferito a L’Aquila, ma le sue condizioni rimarrebbero gravi.

L’aggressore è al momento in stato di fermo presso i locali della caserma di Agnone in attesa delle decisioni del magistrato di turno. Intuibilmente la sua posizione potrà subire modificazioni in ragione delle condizioni cliniche del ferito.

Bu.Co.