L’Orchestra dell’ISA all’Aquila e a Tortoreto diretta da Davide Trolton, vincitore Premio delle Arti 2023

Continua la cinquantesima Stagione dei concerti dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese che questa settimana si esibisce all’Aquila sabato 9 novembre alle 18 al Ridotto del Teatro Comunale “V. Antonellini” e a Tortoreto domenica 10 novembre, sempre alle 18, presso l’Auditorium del Centro Congressi Salinello Village.

Sul podio Davide Trolton, classe 2001, vincitore del Premio delle Arti 2023 e della 2nd Erich Bergel International Conducting Competition 2024. Con la sua direzione l’Orchestra dell’ISA proporrà un programma di grande raffinatezza e intensità, dedicato alle opere di Johannes Brahms e di Antonín Dvořák, – compositori romantici legati da una profonda amicizia – di cui i professori dell’Orchestra dell’ISA interpreteranno rispettivamente la Serenata n. 2 in la maggiore per piccola orchestra op. 16 e la Serenata in re maggiore per fiati op. 44.

Con l’appuntamento di domenica 10 si inaugura il ciclo di concerti che l’Istituzione Sinfonica Abruzzese ha programmato a Tortoreto per questa stagione di musica confermando il legame ormai solido con il pubblico della costa teramana dove tiene ormai regolarmente cicli di concerti anche grazie al sostegno del Comune.

Dice l’Assessore al Turismo, alla Cultura ed alla Promozione del Territorio, del Comune di Tortoreto Giorgio Ripani: “Siamo onorati di aver rinnovato la preziosa collaborazione con l’ISA, che, dal 2018, arricchisce la nostra offerta culturale, incentivando i flussi di visitatori nel periodo autunnale e invernale. Voglio ringraziare l’Orchestra ed il M° Ettore Pellegrino che, con sei serate di magistrali esecuzioni, contribuiranno a confermare Tortoreto come meta della buona musica sulla costa teramana”.

Il programma scelto per l’occasione celebra il genere della Serenata, molto diffuso nell’area austro tedesca già nel diciottesimo secolo quando si afferma come una composizione destinata all’esecuzione serale all’aperto, con predilezione per gli strumenti a fiato, strutturata su vari movimenti, spesso delle danze, con una marcia introduttiva. Dei due brani in programma, quello di Brahms svela la maestria compositiva di un autore che a ventisette anni mostra la piena maturità musicale, capace di ispirare intere generazioni di musicisti come dimostra l’opera di Dvořák. Nella Serenata op. 44 di quest’ultimo, si trovano chiare tutte le componenti proprie del suo stile, e combina una felicissima vena melodica di ispirazione popolare con le forme classiche della tradizione musicale europea.

Il protagonista Al suo debutto con l’Orchestra dell’ISA, Davide Trolton classe 2001, è allievo del M° Daniele Gatti presso l’accademia Chigiana di Siena e sta per ultimare il biennio di direzione d’orchestra al Conservatorio “G.B. Martini” di Bologna con il M° Luciano Acocella. Nel 2014, a 13 anni, ha vinto la settima edizione del concorso di direzione “Cueva de Medrano” in Argamasilla de Alba (ES) e a 18 anni, è stato ammesso alla Italian Conducting Academy del M°Gilberto Serembe, dove nel 2022 ha ottenuto il diploma triennale. Ha già diretto in concerto alcune orchestre in Italia e all’estero, tra queste: Filarmonica de Stat Targu Mures (RO), Orchestra Senzaspine, Argovia Philarmonic (CH), Ateneo Musical de Cullera (ES), Orchestra del conservatorio G.B. Martini Bologna, Sociedad Primitiva de Paiporta (ES).

Sia per la stagione dell’Aquila che per quella di Tortoreto è possibile acquistare abbonamenti in prevendita online sul circuito CiaoTickets e nelle rivendite autorizzate. Disponibili anche i biglietti per il singolo concerto. Il botteghino è aperto nelle diverse sedi, nei giorni di concerto a partire dalle ore 17.00.